Культура

Акция «Читаем Григорьева вместе» состоялась в Пскове

16 января в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева состоялась международная акция «Читаем Григорьева вместе».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, акция была организована по инициативе библиотеки, носящей имя поэта, и приурочена ко Дню памяти Игоря Григорьева, которого не стало 16 января 1996 года.

В мероприятии приняли участие учащиеся 8 «а» класса Псковской инженерно-лингвистической гимназии, псковский писатель, поэт и художник – Валерий Мухин, псковские поэты Александр Себежанин (Павлов) и Вита Пшеничная, писатель, земляк, активный популяризатор творчества поэта Владимир Васильев (Овчинников), заведующий сектором методической работы Культурного центра УМВД России по Псковской области, лауреат международных, всероссийских и областных конкурсов чтецов Владимир Иванов, а также пользователи библиотеки, которые читали стихи И. Григорьева и делились воспоминаниями о поэте.

Во время мероприятия состоялась презентация персонального поэтического календаря Игоря Григорьева, изданного Библиотекой-Центром общения и информации им. И.Н. Григорьева, в честь 95-летия со дня рождения поэта (17 августа 2018 года).

Также был представлен интернет-ресурс «Поэтический календарь», размещённый на сайте библиотек города Пскова, в котором в течение 2018 года каждый месяц года будет представлен определённым стихотворением Игоря Григорьева, посвященным этому месяцу. http://bibliopskov.ru/calendar_grigoriev.htm#1

Творчество поэта объединило Псковскую землю, Санкт-Петербург, Белоруссию и другие места, поэтому к акции присоединились участники из библиотек, музеев и школ г. Пскова, Псковской, Владимирской, Калининградской, Калужской, Брянской, Ростовской областей, Алтайского края, Ненецкого автономного округа, г. Санкт-Петербурга, г. Донецка, а также г. Городка и г. Браслава Витебской области (Белоруссия).