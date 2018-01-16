Культура

Псковичей сегодня приглашают в музей сделать селфи

Сегодня отмечается день музейного селфи. Сотрудники Псковского музея-заповедника присоединились к этой акции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, день музейного селфи - это своего рода международный флешмоб музейных селфи. Задача проста: сделать селфи рядом с понравившимся экспонатом и опубликовать его. Кроме Twitter, российские пользователи смогут разместить фотографии в других социальных сетях - «ВКонтакте», поставив хэштег #MuseumSelfie и тег #Псковскиймузей.

Проект был запущен в 2014 году, его родоначальницей называют британку Мар Диксон, которая ведет сайт о музеях и искусстве. Первый забег по музеям, сопровождающийся фотосессией, она устроила со своей маленькой дочерью.

Основные правила являются стандартными для всех музейных посетителей: не брать экспонаты в руки, фотографироваться без вспышки, не шуметь и не садиться на предметы мебели из экспозиции.