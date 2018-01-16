Культура

Исполняется 49 лет со дня смерти Юрия Спегальского

17 января исполняется 49 лет со дня смерти Юрия Спегальского, выдающегося исследователя архитектуры древнего Пскова, архитектора-реставратора, художника. Об этом Псковской Лене Новостей сообщили в музее.

Юрий Павлович Спегальский (1909-1969), пскович по происхождению, выпускник Ленинградского института инженеров коммунального строительства, принимал деятельное участие в восстановлении Пскова после Великой Отечественной войны. С октября 1944 года по февраль 1946 года являлся начальником инспекции по охране памятников города Пскова. С февраля 1946 года по июнь 1947 года - начальник Реставрационной мастерской Пскова. За это время им были подготовлены проекты реставрации многих памятников архитектуры Пскова, в том числе: церкви Николы со Усохи (1536 год), колокольни церкви Михаила и Гавриила Архангелов и корпусов при ней (XVII век), церкви Богоявления с Запсковья (1496 год), куполов Троицкого собора (XVII век).

Псковичей и гостей города приглашают посетить Мемориальную квартиру-музей Ю. П. Спегальского (Октябрьский пр., д. 14, кв. 74) с 11.00 до 18.00 во все дни, кроме воскресенья и понедельника.