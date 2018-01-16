Культура

Музей романа «Два капитана» присоединился к празднованию дня музейного селфи

17 января во всем мире отмечается Международный день музейного селфи. Музей романа «Два капитана» участвует в акции с 2016 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, акция пользуется большой популярностью у посетителей музея – с каждым годом в ней принимает все большее количество псковичей и гостей города.

За 2017 год в музее собралась небольшая коллекция фото-селфи и благодаря посетителям музей романа «Два капитана» может сегодня принять участие в акции #Museumselfie в 2018 году.

Сейчас музей на ремонте, но можно посмотреть фото, сделанные в музее ранее, на официальном сайте «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина» и в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что проект #Museumselfie был запущен в 2014 году в Великобритании и приобрел большую популярность. Первоначально акция проводилась в Твиттер, но на текущий момент вышла за пределы одной социальной сети и проходит на всевозможных площадках - в Инстаграм, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».