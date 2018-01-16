Культура

Пианист Никита Волов выступит в Великих Луках

16 февраля в 18.00 в концертном зале филармонии Центра эстетического воспитания города Великие Луки состоится концерт молодого пианиста Никиты Волова (Россия-Германия). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Никита Волов - пскович, выпускник Детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова (класс фортепиано И. А.Чудиной). С отличием окончил Московскую консерваторию по классу профессора, народной артистки СССР Элисо Вирсаладзе. Является участником фестивалей «Дни Рахманинова» в Великом Новгороде, «Молодые исполнители России» в Санкт-Петербурге, «IKIF» в Нью-Йорке, «Alpenklassik» в Бад-Райхенхале. В настоящее время повышает мастерство в Берлинской высшей школе музыки имени Ханса Эйслера, классе профессора Венской консерватории Стефана Арнольда.

Обладатель третьей премии на Международном конкурсе имени Рикарда Виньеса в Лериде (Испания). Занесен в «Псковскую золотую летопись славных дел к 1100-летию города».Никита выступал с легендарной альтисткой Нобуко Имаи. Участвовал в фестивале «ENCUENTRO DE MÚSICA» в городе Сантандере в Испании. Гастроли были в Германии, Австрии, Испании, городах России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, в программе концерта, которая прозвучит в Великих Луках - произведения А.Скрябина, Ф.Листа.