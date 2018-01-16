Культура

Великолучане не увидят «Приключения Паддингтона-2»

Министерство культуры РФ пока не выдало прокатное удостоверение фильму «Приключения Паддингтона-2». Его прокат был запланирован на 18 января.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, премьерный кинопоказ был запланирован в расписаниях двух великолукских кинотеатров.

В среду вечером представитель кинотеатров заявил, что вместо кинофильма «Приключения Паддингтона-2» великолучане могут посмотреть два мультфильма «Чудо-юдо» и «Фердинанд».

Фильм «Приключения Паддингтона-2» снят на основе серии книг для детей о медвежонке по имени Паддингтон английского писателя Майкла Бонда. По мотивам рассказов в 1970-1980-х годах был снят мультсериал. В 2014 году на экраны кинотеатров вышел полнометражный фильм «Приключения Паддингтона», собравший более $250 млн в мировом прокате.