Культура

Областная библиотека стала участником акции в память псковского поэта

В день памяти псковского поэта Игоря Григорьева в рамках Международной акции «Читаем Григорьева вместе» Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих организовала для учащихся средних и старших классов коррекционных школ города День литературного краеведения «Прости наше беспамятство, поэт…».

Как сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе учреждения, участниками мероприятий стали учащиеся 7-х классов коррекционной школы № 6 и учащиеся 6-11-ых классов коррекционной школы № 7. В ходе встречи ребята познакомились с изданиями, представленными на книжной выставки «Поэт и воин», презентацией «Поэзия навсегда», раскрывающими яркую неординарную личность и непростую творческую судьбу нашего земляка.

Кульминацией мероприятий стали громкие чтения стихотворений.

«Особо хочется отметить берущие за душу и сердце выступления слабовидящих и незрячих детей коррекционной школы № 7, а именно чтение стихотворений - "Незабудки" в исполнении Насти Андреевой (6 кл.), «Перед дорогой» Евгения Богданова (6 кл.), "Синица" Ивана Касьяненко, "Не восемь полей перейти" Ольги Александровой (7 кл.), "Совесть" Алины Егоровой (10 кл.) и «Плач по Красухе» Лизы Волковой (11 кл.)», - подчеркнули в библиотеке.

Организатор акции - Библиотека - Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева ЦБС г.Пскова.