Культура

Гитарист группы «Чайф» рассказал о «вреде» Шнурова для рок-музыки

Гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов рассказал о «вреде» лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова для рок-музыки, сообщает «Газета.Ru».

По словам Бегунова, Шнуров сузил границы отечественного рока до уровня рингтона, что не идет на пользу.

Как отметил участник группы «Чайф», мир совершенно изменился, и если раньше музыканты думали альбомами, то теперь благодаря лидеру «Ленинграда» все пришло к тому, что достаточно рингтона.

«Или людей посылай, как один вариант у Шнурова, или второй вариант - рингтон. Нехорошо это, нехорошо», - заявил Бегунов в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

Вместе с тем, музыкант назвал несколько преувеличенными слухи о смерти рок-музыки. По словам Бегунова, об этом говорят каждые десять лет, но по его мнению, все нормально.