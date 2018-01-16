Культура

Псковская областная библиотека приняла дар от Валентина Курбатова

Псковская областная универсальная научная библиотека получила в дар книги от писателя и литературного критика Валентина Курбатова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, многие годы научная библиотека сотрудничает с Валентином Курбатовым. «Всегда живой, заинтересованный отклик от Валентина Яковлевича, - будь то рассказ о тайнах творческой лаборатории, или представить своего коллегу, где обязательно найдет самые душевные слова, где даже из малого вычленит главное, сумев творчество писателя сделать объектом изучения. Валентин Курбатов говорит о библиотеке, собрании книг, как об явлении, чрезвычайно важном в жизни человека. Книгу нельзя держать взаперти, книга должна работать на созидание», - отметила руководитель Регионального центра чтения Нина Яковлева.

Валентин Кубатов приносит книги в библиотеку как дар, находя в этом возможность поделиться открытием нового имени или новым сочинением старого друга-писателя. Даже книги-номинанты от ведущих литературных премий на библиотечной полке оказываются раньше, чем приходят по официальной разнарядке комплектования.

«У Валентина Курбатова много друзей-писателей, которых мы знаем, любим, ценим, как честных художников слова. Многие из них уже завершили свой земной путь. Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Георгий Семенов, Сергей Есин», - рассказали в библиотеке.