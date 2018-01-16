Культура

Псковская областная библиотека представляет материалы к дню прорыва блокады Ленинграда

Псковская областная библиотека к дню прорыва блокады Ленинграда открыла виртуальную выставку «Блокадные дни Ленинграда».

Материалы рассказывают об осаде города на Неве, которая началась 8 сентября 1941 года, о жизни жителей Ленинграда в те суровые дни.

В виртуальной экспозиции представлены документальные свидетельства тех лет, отрывки из дневников блокадников, художественные произведения: А. В. Буров, участниках обороны Ленинграда, «Твои герои, Ленинград», 1970 г.; А. Адамович, Д. Гранин «Блокадная книга», рассказывающая о муках осажденного фашистами города, о героизме его жителей, оставшихся в нечеловеческих условиях блокады истинно преданные Родине; «Блокада: воспоминания очевидцев», автор – составитель книги В. Давид использовал дневниковые записи ленинградцев, дополненные документами и газетными публикациями; сборник С. Е. Глезера «Блокада глазами очевидцев : дневники и воспоминания»; уникальное собрание – отрывки из детских дневников «Детская книга войны: дневники 1941-1945»; документальные повести О. Ф. Берггольц; роман Д. Гранина «Мой лейтенант»; книга историка А. А. Чернышева «Балтийский флот в битве за Ленинград, 1941 г.».