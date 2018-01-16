Культура

Выставка «Мир вокруг нас» откроется в Пскове 21 января

21 января в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева состоится выставка «Мир вокруг нас». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, откроет выставку автор фотографий - Левон Осепян (Москва).

Он писатель, автор нескольких книг, его литературные произведения переводились на армянский, польский, словацкий, чешский, таджикский, румынский, немецкий, итальянский, французский и английский языки. Он издатель, главный редактор альманахов «Меценат и Мир» и «Арагаст»; член Правления Союза российских писателей (c 11 декабря 2012 года – оргсекретарь Союза российских писателей), член Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП), фотохудожник (член Творческого союза профессиональных художников), сопредседатель Московского общества дружбы с Арменией.

В ходе встречи Левон Осепян планирует преподнести в дар библиотекам города ряд книжных изданий от имени Союза, от других общественных организаций и лично от себя.

Псковичей и гостей города приглашают 21 января в 12.30 на открытие фотовыставки в библиотеку «Родник» им. С. А. Золотцева по адресу: ул. Труда, 20.