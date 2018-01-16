Культура

Фотовыставка «Огибая мимолетность» откроется в псковском Доме офицеров 19 января

В Доме офицеров в Пскове 19 января в 17.00 состоится открытие фотовыставки Дмитрия Назарова «Огибая мимолетность».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, Дмитрий фотографирует уже около 5-ти лет. «Сначала для меня фотография была лишь хобби, в подростковом возрасте, взяв в руки фотоаппарат, я начал снимать всё подряд. Но спустя годы мое хобби переросло в желание связать свою жизнь с фотографией. Теперь, когда есть некоторый опыт в этой деятельности, я хочу показать людям, чего можно достичь путем самореализации. Мне часто говорят, что я работаю в определенном стиле, равняясь на определенного кумира, но это не так. Моя выставка рождалась в процессе обучения, во время практики. Своими работами я хочу сказать, что останавливаться в самосовершенствовании нельзя», - говорит автор.

Название для выставки «Огибая мимолетность» Дмитрий выбрал неслучайно. «Фотография как бы «огибает» мимолетность жизни, останавливая тот или иной момент...» - уверен он.

На выставке будут представлены работы таких жанров, как пейзаж, ночная съемка, макро-съемка, авиация.