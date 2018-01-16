Культура

33 участника претендуют на соискание премий администрации в области культуры

В конкурсе на соискание премий администрации области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия за 2017 год принимают участие 33 соискателя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете по культуре, из 33 заявок, поданных на конкурс, в области литературы - 10 заявок, в области журналистики – 9, в области изобразительного искусства - 3, музыкального искусства – 5, театрального искусства – 3, сохранения объектов культурного наследия – 3, в номинацию «архитектура» заявки не поступали.

Все поданные заявки соответствуют положению о конкурсе. Список соискателей размещен на официальном сайте Государственного комитета Псковской области по культуре.