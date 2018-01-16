Культура

Выставку работ псковского фотохудожника открыли в Москве

В Москве в центре культуры и искусства «Меридиан» открылась выставка фотографий псковского фотохудожника и журналиста Николая Боднарчука, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Экспозиция называется «Жизнь дерева». Это лирические и лирико-философские зарисовки, по большей части - черно-белые (цвет на снимке остается лишь тогда, когда именно на него ложится основная художественная нагрузка, поясняет автор). В необычную подборку «портретов самых фотогеничных деревьев», как охарактеризовали работы псковского мастера организаторы выставки, вошли 36 снимков разных лет. Значительная их часть сделана на Псковщине - например, в деревне Красики Порховского района, в пушкинском Михайловском, в Сакулино Красногородского района, в родном для Николая Боднарчука Колесниково Невельского района и так далее.

Николай Боднарчук. Сплетение ветвей.

Напомним, что как профессиональный фотограф и фотокорреспондент Николай Боднарчук работает с 1977 года - вначале в областной газете «Молодой ленинец», затем в «Псковской правде»; член Союза журналистов России. Его снимки размещали на своих страницах альманах «Памятники Отечества», журнал «Наше наследие», другие центральные издания. Фотографиями Николая Боднарчука проиллюстрированы многие книги о Пскове и выдающихся псковичах, как то: «Звук родной струны», «У истоков великой музыки», «Молитва Мусоргского» Николая Новикова, «В начале жизни школу помню я… (Лев Зильбер, Вениамин Каверин, Август Летавет, Николай Нейгауз, Юрий Тынянов – о времени и о себе)». Персональные выставки мастера не раз проходили в Пскове, а также в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в собрании которого есть работы Боднарчука, в частности - замечательно выразительный портрет легендарного музейщика, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» С.С. Гейченко. Одно из последних по времени псковских «детищ» фотографа - «Деревенский фестиваль искусств», выставка творческих работ, которую несколько лет подряд устраивали в деревне Устиново Новоржевского района в последнее воскресенье июня.

Выставка «Жизнь дерева» в центре культуры и искусства «Меридиан» в Москве будет открыта для посетителей в течение месяца, до 18 февраля.