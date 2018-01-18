Культура

В Великих Луках прошел Международный конкурс рисунков «Мой город»

В детской художественной школе им. А. А. Большакова в Великих Луках в рамках проекта «Мой край» прошел Международный конкурс «Мой город».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в школе, юные художники из разных уголков России и ближнего зарубежья представили порядка четырехсот работ, 127 из них - творение рук великолучан - учащихся детской художественной школы им. А. А. Большакова и детской школы искусств.

Прежде, чем преступить к работе, дети под руководством педагогов изучали историю родного края. Поэтому работы, представленные на конкурс, знакомят нас с культурой и традициями разных регионов.

Перед глазами жюри предстали красоты не только России, но и соседних государств - Беларуси и Казахстана. Свои родные места рисовали ребята из 15 городов, среди которых: Ярославль, Пенза, Сургут, Магнитогорск, Караганда, Солигорск, Кинешма, Томск.

Победителями и призерами стали представители разных городов и регионов, а также юные художники из Великих Лук. По сложившейся традиции лучшие работы можно увидеть на выставках. Одна из них проходит в стенах художественной школы им. А. А. Большакова, другая в выставочном зале «Мир искусств».

Организаторы конкурса благодарят всех, кто принял в нем участие, и надеются на дальнейшее сотрудничество уже в рамках следующего Международного конкурса «Полет мечты».