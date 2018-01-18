Культура

Псковичей приглашают на кинопоказ мелодрамы «Миф»

20 января в 14.00 в актовом зале Псковской областной библиотеке (ул. Профсоюзная, д. 2) состоится заседание киноклуба. Вниманию зрителей будет предложена мелодрама «Миф», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Кинофильм «Миф» снят в 1986 году режиссером Аян Шахмалиевой по мотивам повести артиста балета, писателя Кирилла Ласкари «Двадцать третий пируэт». Он написал и сценарий фильма.

В главных ролях: Регина Кузьмичева, Марис Лиепа, Владимир Заманский, Гали Абайдулов и другие.

Жизнь главной героини Веры Скобелевой, способной балерины и талантливого балетмейстера, внешне неустроенная, наполнена глубоким смыслом и любовью ко всему, что ее окружает… Это притча о творцах и бездарностях, о мифах и истинных смыслах жизни в духе противостояния Моцарта и Сальери.

Кинолента снималась в Пскове. Съемки дома главной героини проходили в доме Батова. Панорама реки Великой, виды Анастасиевской часовни, Дома культуры строителей перенесут зрителей в Псков прошлого века.

Продолжительность 129 минут. Вход свободный.