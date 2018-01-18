Культура

Выставка, посвященная 200-летию начала строительства Исаакиевского собора, откроется в Пскове 22 января

22 января в 18.00 Выставочный зал регионального отделения Союза художников России (ул. Ленина, 1) приглашает всех на открытие фотовыставки произведений петербургских фотохудожников Е. Мохорева, Е. Гороха, А. Минина, С. Чабуткина под названием Genius loci («Гений места»).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Союзе, выставка посвящена 200-летию начала строительства Исаакиевского собора.

Куратор выставки - директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», почетный академик Российской Академии художеств Юрий Мудров, организатор выставки - Псковское региональное отделение Союза художников России.

Выставка продлится до 22 февраля.