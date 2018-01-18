Культура

Реставрация Дома губернатора в Пскове будет продолжена в 2018 году

К реставрации бывшей гостиницы «Россия» (Дома К. Гельта) в Пскове могут приступить в этом году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 19 января сообщила председатель государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

Она рассказала, что за минувший год комитет выдал 45 заданий на проведение проектных и исследовательских работ на объектах культурного наследия федерального значения, составление проектной документации. В качестве примера Елена Яковлева назвала руины дома Карамышева.

66 заданий были выданы на проведение работ по сохранению ОКН регионального значения. Например, Купеческий дом Светланова и дом к. Гельта. «Надеюсь, в этом году та начнутся реставрационные работы», - сказала Елена Яковлева, напомнив, что там намерены вновь открыть гостиницу.

25 объектов культурного наследия в 2017 году попали в план Фонда капремонта.

Кроме того, комитет выдал 34 разрешения на проведение работ. В качестве примера можно назвать Церковь Успения в Мелетово, Дом Печенко, Дом губернатора. Елена Яковлева отметила, что реставрационные работы в библиотеке Каверина перенесены на этот год, завершить их до конца 2017 года не удалось. На объекте пройдут археологические исследования.