Культура

На сегодня в Псковской области насчитывается 4308 объектов культурного наследия

По состоянию на 1 января 2018 года в Псковской области насчитывается 4308 объектов культурного наследия. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 19 января сообщила председатель государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

Из них 2612 - это объекты федерального значения, 1696 - регионального значения, 3212 - памятники, включая памятники археологии, и 28 достопримечательных мест.

Елена Яковлева подчеркнула, что цифра эта постоянно меняется. Комитет надеется, что она будет только расти.