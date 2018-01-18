Культура

Тайное общество пост-историков призывает псковичей в объятия Родины

В галерее «Дар» 23 января в 19.00 откроется инсталляция «Объятие Родины», прогремевшая в салонах Парижа, Пыталово, Перта и Подгорицы.

«Немногие способны оправиться после этого эстетического нокаута, а те, кто выжил - навсегда изменят свое отношение к жизни. Авторы приносят искренние соболезнования людям с ограниченным чувством юмора и уведомляют, что при подготовке инсталляции ни одно компактное трехмерное многообразие без края не пострадало», - сообщается в анонсе к мероприятию.

«Спешите видеть немногое из того, что можно увидеть, и слышать то, что еще можно услышать», - призывают организаторы из «Пост-исторического города П.».