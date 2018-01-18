Культура

Псковские спасатели помогли специалистам отремонтировать памятник Александру Невскому на Соколихе

43 проекта предмета охраны объектов культурного наследия разработаны в Псковской области в 2017 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 19 января сообщил директор Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Алексей Калиненко.

За год сотрудниками центра обследовано и составлены акты технического состояния на 86 объектов культурного наследия. «Это немало, учитывая, сколько всего на территории региона объектов культурного наследия», - убежден Алексей Калиненко.

Сотрудниками центра разработаны за минувший год 43 проекта предметов охраны ОКН и 26 проектов границ территорий ОКН.

Кроме того, учреждением были сформированы и направлены в Минкультуры 6 заявок на участие в федеральной программе «Культура России».

Самая масштабная работа учреждения в минувшем году - подготовка проекта объединенной зоны охраны памятников истории и культуры города Острова. Проект обсуждался на градостроительном совете в Острове, к нему был проявлен большой интерес, подчеркнул директор учреждения. Кроме того, в 2017 году был разработан проект границ исторического поселения «Город Остров».

Также силами сотрудников центра в 2017 году были проведены первоочередные противоаварийные работы в Усадьбе Вечаша, ремонтные работы на фронтальном фасаде доходного дома на Октябрьском, 4, противоаварийные ремонтные работы на монументе «Ледовое побоище» на горе Соколиха (помощь в их реализации была оказана ГУ МЧС России по Псковской области в связи с тем, что работы велись на большой высоте), первоочередные противоаварийные мероприятия в Церкви Успения в Мелетово.