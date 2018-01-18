Культура

Псковская галерея «Дар» прекращает работу с 1 февраля

С 1 февраля по техническим причинам прекращает свою работу галерея «Дар» на ул. Советской, 111. Об этом сообщает Центр Деловой Информации Псковской области со ссылкой на арт-директора галереи Ольгу Кошелькову.

По ее словам, галерея закрывается окончательно.

Напомним, галерея работает с мая 2013 года. Выставки живописи, графики, народных промыслов, детского творчества, фотовыставки российских и зарубежных авторов - вот далеко не полный перечень устраивавшихся здесь экспозиций. Сейчас в галерее работает выставка Ирины Кросс «Остров».