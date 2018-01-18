Культура

До середины года должен быть разработан проект реставрации части Окольного города

До середины года должен быть разработан первый проект реставрации Окольного города. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 19 января сообщила председатель Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

Подрядчик на эти работы уже выбран. До середины года он должен разработать проект реставрации части Окольного города вдоль набережной реки Великой и улицы Свердлова, поскольку именно эти территории будут задействованы при проведении торжеств в рамках Международных Ганзейских дней 2019 года.

Что касается реставрации Псковского кремля, то судебные тяжбы с разработчиком проекта - ООО «Карат» - продолжаются. Вероятно, до 2019 года удастся провести лишь часть запланированных работ.