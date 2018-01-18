Культура

О любви Владимира Высоцкого и Марины Влади расскажут в Псковской областной библиотеке

25 января в 15.00 Региональный центр чтения Псковской областной библиотеки (ул. Профсоюзная, д. 2) приглашает на литературно-художественную программу «Любовь ценою в жизнь», посвященную 80-летию Владимира Высоцкого. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, встреча продолжит проект Библиотеатр «Прямая Речь» просветительского цикла «АРТ-Клуб. Имена во времени». Участвует заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.

В основе сценария книга Марины Влади, воспоминание-размышление «Владимир, или Прерванный полет». Марина Влади, жена, его охранитель на годы, написала честно и открыто о времени, полном любви и боли.

«Любовь ценою в жизнь» - это еще и история любви Влади и Высоцкого. И это дань признательности и восхищения перед ними. Две состоявшиеся личности, два таланта, два символа эпохи, соединившиеся в одну судьбу.

Вход свободный.