«Махаон» приглашает на концерт памяти Высоцкого в областной библиотеке

25 января в 17.00 Псковская областная библиотека (ул. Профсоюзная, 2, актовый зал) приглашает на концерт «Я дышу, и значит - я люблю, я люблю, и значит - я живу!», посвященный 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, музыкальную программу представит творческое объединение «Махаон» Псковской региональной общественной организации «Псковские барды».
В программе примут участие: Денис Ковальчук, Светлана Ковальчук, Андрей Васильев, Ирина Камянчук, Сергей Печкуров, Владимир Зарубин.
Вход свободный.