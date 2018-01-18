«Махаон» приглашает на концерт памяти Высоцкого в областной библиотеке

За новогодние праздники жители Пскова и области разместили более 500 резюме

Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Олегом Брячаком

Школьники Псковской области смогут поступить в вузы без экзаменов

В первом квартале 2018 года мобильная клиентская служба Пенсионного фонда посетит 8 волостей Псковского района

Псковскому Центру детского и юношеского туризма и экскурсий требуются педагоги

Более тысячи имен военнопленных концлагеря «Дулаг» установили общественники на средства президентского гранта

Псковские депутаты будут осуществлять контроль за реализацией мер поддержки семьи

Почти полтысячи человек в Псковской области за выходные предупреждены об опасности выхода на лед

23 января состоится первый вебинар в Школе молодого лидера

О любви Владимира Высоцкого и Марины Влади расскажут в Псковской областной библиотеке

Первый канал оштрафовали на сотни тысяч рублей из-за Цоя на «Что? Где? Когда?»