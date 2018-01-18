Культура

Disco-RD, Blackbird и «Площадь восстания» выступят на экваторе фестиваля «Добрый рок»

В субботу, 27 января, в концертном зале «Супер» пройдет фестиваль «Экватор» сезона «Доброго рока». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, девиз фестиваля - «Добрый рок - Доброму Пскову».

Напомним, вся прибыль с концертов «Доброго рока», а также с продажи рекламных материалов идет на реализацию программы помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

В этот раз в сезонном фестивале примут участие 7 коллективов из разных регионов страны.

Сегодня о двух из них.

Disco-RD (Москва). Группа образовалась в 2002 году, и уже на следующий год вышла первая пластинка «Просто отлично». Коллектив дважды был в хит-параде Нашего радио «Чартова дюжина».

Песня «Я иду» вошла в сборники НР «Нашествие» и «Чартова дюжина». Фестивали, которые принимали группу, - «Нашествие», Rock-line, «Старый Новый Рок», «Звездопад», «Свои» и т. д. Также они уже успели побывать и на гала-концерте «Доброго рока» в июле 2017 года.

Второй коллектив - Blackbird (Великий Новгород). Как говорят о себе участники коллектива: «Мы - интеллект, сращенный с драйвом, неклассический симбиоз воинственного пессимизма с глубокой, почти скрытой от посторонних душевной теплотой и радостью)».

Выразительный звук электрогитары, густой, сочный бас, четкие ударные и звонкий, запоминающийся вокал – именно так можно охарактеризовать музыку группы Blackbird . Коллектив, созданный в 2011 году вокалистом Степаном Дмитриевым, ориентирован на слушателей мыслящих, любящих неподдельный рок-драйв, качественное звучание и эмоциональные концертные выступления.

Музыку команды сложно уместить в рамки одного стиля. Поп-рок, пост-рок, русский-рок, отчасти гранж… В общем, ребята всегда готовы к экспериментам, особенно на живых выступлениях. Со слов лидера коллектива Степана Дмитриева: «Мы играем рок, и играем в космос...».

Специальный гость фестиваля группа - «Площадь восстания».

Билеты уже в продаже:

Школьник/студент - 100 руб.

Танцпол - 200 руб.

VIP - 400 руб.

Касса: Октябрьский пр, 56 (КЗ «Супер»), тел для справок и бронирования билетов иногородним: 8 (8112) 66-99-94, 66-06-06.