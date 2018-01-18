Культура

Большим педагогическим Советом начался учебный семестр в Псковском колледже искусств

22 января Большим педагогическим Советом начался второй учебный семестр 2017-2018 гг. в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, открыла педагогический Совет директор колледжа, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры России Зинаида Иванова. Она поздравила весь педагогический коллектив с Новогодними праздниками и началом нового учебного семестра.

Начальник отдела аккредитации и Государственной аттестации обучающихся Государственного управления образования Псковской области познакомил членов педагогического Совета с итогами Государственной аккредитации колледжа, успешно завершившейся в декабре 2017 года вручением свидетельства Государственного образца.

Заведующие отделениями Василий Андреев и Мария Зинина доложили педагогическому Совету о результатах первого семестра 2017-2018 учебного года по каждой образовательной программе.

В ходе работы педагогического Совета обсуждались итоги работы кураторов групп (доклад и. о. заместителя директора колледжа по воспитательной и социальной работе Ирины Никитиной), методическая работа предметно-цикловых комиссий (доклад методиста колледжа Надежды Садковой), PR-деятельность преподавателей (доклад специалиста по связям с общественностью Ирины Галковской).

«Личные достижения педагогов, концертмейстеров, руководителей структурных подразделений - начальников отделов, председателей ПЦК, кураторов являются необходимым условием успешной работы колледжа и объективным критерием для стимулирования педагогических работников», - подчеркнула директор колледжа.

По сложившейся многолетней традиции директор колледжа вручила грамоты и благодарности педагогам и концертмейстерам образовательного учреждения за достижения в различных видах творческой деятельности.