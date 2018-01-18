Культура

Более 250 мероприятий проведено в 2017 году в Пскове при поддержке Управления культуры

В 2017 году Управлением культуры администрации Пскова или при его поддержке проведено более 250 мероприятий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», год был насыщен событиями, мероприятиями, творческими проектами различной тематической направленности. Работа отрасли культуры в Пскове была направлена на формирование единого культурного пространства, особое внимание уделялось повышению качества услуг, организации и проведению массовых зрелищных мероприятий, активному участию в мероприятиях областного уровня, развитию музейного и библиотечного дела, сохранению и развитию народного творчества, поддержке молодых дарований.

При проведении массовых общегородских мероприятий активно использовалось обновленное пространство реконструированных набережных рек Великой и Псковы, Финского парка.

В рамках проектов по гражданско-патриотическому воспитанию с участием населения проведены мероприятия, приуроченные к празднованию 23 февраля, Дня Великой Победы, освобождению Пскова от немецко-фашистских захватчиков: «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Солдатский платок», парады войск псковского гарнизона.

Десятки тысяч человек посетили праздничные мероприятия, посвященные Масленице и Дням города. Широко отметили псковичи и ставшие уже традиционными День России и День Российского Флага, Медовый фестиваль.

Псковские артисты покорили публику и жюри VII фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев «Помним. Гордимся. Верим», который проходил в Архангельске в феврале 2017 года, получив в общей сложности около десяти дипломов и взяв специальный приз Союза городов воинской славы России «За яркое воплощение образа городов воинской славы».

В марте прошлого года образцовый художественный коллектив хореографический ансамбль «Бусинки» Детской школы искусств Пскова стал победителем Международного конкурса-фестиваля «В гостях у сказки», который проходил в городе Великий Устюг.

Делегация Пскова приняла участие в IX встрече городов-побратимов Беларуси и России с представительством городов стран СНГ, которая прошла в Могилеве (Беларусь).

Широко отметил 40-летие своего создания известный не только на Псковщине и в России, но и в Европе ансамбль «Сказ».

Традиционно Псков принял активное участие в Ганзейских мероприятиях. Город Кампен (Нидерланды) и Тихвин (Россия) посетили официальные делегации, творческие коллективы и ремесленники города.