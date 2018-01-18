Культура

III Международный конкурс «Золотые пески-2018» пройдет в Великих Луках

25 марта в Великих Луках пройдет III Международный конкурс «Золотые пески-2018». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, конкурс пройдет на сцене ДК ЛК. Накануне, 24 марта, с 11.00 пройдут мастер-классы от известных педагогов, членов жюри конкурса.

Возраст участников от 8 до 35 лет.

Танцоры сразятся в следующих дисциплинах: ракс шарки (классика, межансе, баляди, антре, арабская песня), фольклор (саиди, халидже, хагала, нуба и др.), табла (соло), шоу-беллиданс, клубный беллиданс, танцы народов мира (цыганский, индийский и др.), танцы в стиле хип-хоп (гоу-гоу, зумба, и др.) и трайбл фьюжн.

Участники награждаются дипломами и памятными сувенирами. Призовые места предусмотрены в каждой номинации.