Культура

24 января стартует отборочный тур «Великолукской веснянки»

24-25 января в Великих Луках пройдет отборочный тур городского смотра-конкурса вокалистов и вокальных групп «Великолукская веснянка». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, это традиционный смотр-конкурс у великолукских школьников. Он проводится в нескольких номинациях: «Театр», «Вокал» и «Хореография».

В отборочном этапе оценивает талант ребят компетентное жюри под руководством педагога дополнительного образования дома детского творчества имени А. Матросова и руководителя образцового детского коллектива «Вокальная студия «Терминал» Александра Ярового.

Лучшие таланты выступят на гала-концерте.