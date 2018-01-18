Культура

Музей истории города Печоры приглашает на открытие выставки сетоского узора известной мастерицы Анны Кыйво

24 января в 12.00 Музей истории города Печоры приглашает на открытие персональной выставки браного сетоского узора известной мастерицы Анны Кыйво.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, на выставке представлены образцы узоров, созданные мастерицей-рукодельницей, признанной в Сетомаа «Хранительницей традиционной культуры». Каждый узор Анны Кыйво не только сохраняет старинные традиции сетоского рукоделия, но и несет частицу души автора.

Как знаток и учитель всю свою жизнь Анна Кыйво посвятила созданию огромного количество сетоских шерстяных ковров и пледов, она ткала рукава для женских рубах, божники для икон, головные уборы и браные пояса. Анну всегда сопровождает сетоская песня леэло.

Трижды ее труд, как носителя своей традиционной культуры, был отмечен премией Анне Вабарна (последний раз в 2015 году в номинации «Труд всей жизни»).