Культура

Писатели и поэты Псковщины поздравляют с днем рождения свою коллегу Веру Сергееву

Сегодня, 23 января, день рождения отмечает псковская поэтесса Вера Сергеева. От имени писателей Псковщины ее поздравил с юбилеем председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.

По его словам, Вера Сергеева - поэт высокого художественного дарования, яркого и многогранного. «Ее поэтическая лира звучит величественно и нежно, торжественно и проникновенно», - подчеркнул он. Вера Сергеева «умеет любить и гордиться – как женщина, как мать, как гражданин», «она может быть пафосной и прикровенной, блистательной и взволнованной, но всегда искренней, любящей, преданной дорогим сердцу святыням, отеческой вере, родной земле».

Напомним, Вера Сергеева - поэт, член Союза писателей России. Родилась 23 января 1948 года в деревне Загорицы Псковского района. Окончила в 1970 году Ленинградский электротехникум связи. Служила в системе МВД и Минюста. Печаталась в литературных альманахах и коллективных сборниках. Кроме того, вышли ее отдельные книги: «Межсезонье» (г. Санкт-Петербург, 1998), «На перепутье дум» (Псков, 2000), «За розовой далью» (Псков, 2002), «Прощеное воскресенье» (Великие Луки, 2005), «Фиалковый ветер», (Псков, 2010).