Культура

Презентация песни «Ты можешь идти» Тимофея Никогосова пройдет в Псковском колледже искусств 24 января

24 января в малом концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова состоится презентация песни «Ты можешь идти». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, автор музыки и слов Тимофей Никогосов - студент четвертого курса специальности «Теория музыки».

Новая песня молодого псковского композитора прозвучит в исполнении эстрадной певицы Василисы Паринкиной, которая в этом году также заканчивает колледж искусств.

По словам Тимофея, работа над эстрадной песней – сложный и длительный процесс, состоящий из нескольких этапов: рождение главной авторской идеи, сочинение текста, музыки, аранжировка, поиск нужного вокалиста, который смог бы наполнить композицию своим особым тембром, эмоциями. Очень ответственные этапы – работа с певцом, запись песни в студии и звукорежиссерская работа. Тимофей отметил, что для него, как для автора, важна каждая фаза «кристаллизации» песни. Конечный результат, то есть готовый сингл, должен воплотить все – мысли и чувства композитора, и профессионализм певца, и мастерство саунд-продюссера.

«Ты можешь идти» - пилотная песня проекта «Твой хит» с участием студентов и преподавателей колледжа искусств, финальный концерт которого состоится в начале апреля.

Напомним, Тимофей Никогосов - лауреат всероссийских и международных конкурсов молодых композиторов-аранжировщиков, лауреат конкурса «Кларини XXI века» в номинации «Исполнительское мастерство и мультимедиа» (г. Санкт-Петербург), автор нескольких музыкальных проектов колледжа искусств, в том числе интегративного проекта с людьми с ограниченными возможностями «Поющие сердцем».

Добавим, что демо-версия песни в исполнении Василисы Паринкиной уже прозвучала в Пскове 14 января на встрече участников фильма «История одного назначения» режиссера Авдотьи Смирновой, в съемках которого принимал участие и молодой композитор.

Начало презентации в 15.00.

Адрес музыкального отделения колледжа: ул. В. Шуйского, 2.

Вход свободный.