Культура

Большей гадости я никогда не видела - первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре о фильме «Смерть Сталина»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко призвала приостановить действие прокатного удостоверения фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», который должен выйти в России 25 января, усмотрев в нем элементы экстремизма, пишет «Интерфакс».

«Мы призываем не запретить фильм, так как мы не можем сделать этого по законодательству, а провести дополнительную экспертизу, потому что мы, например, усматриваем в нем элемент экстремизма», - сказала Драпеко журналистам во вторник. По ее словам, «этот фильм специально разжигает рознь внутри нашего общества».

«Большей гадости я никогда не видела, то есть вообще никогда. Это абсолютный пасквиль, провокация с целью убедить нас, что и страна у нас ужасная, и народ, и правители наши дураки - вот все, что есть, от гимна до персонажей, все извращено», - сказала Драпеко.

Она добавила, что вошла в тех, кто во вторник утром подписал и направил министру культуры РФ Владимиру Мединскому соответствующее письмо. «Надеюсь, что этим письмом удастся затормозить выход фильма. Сегодня с утра все мы подписали это письмо, там и Никита Михалков, и члены общественного совета при Минкультуры, документалисты и художники», - сказала Драпеко.

Она напомнила, что «цензура в Российской Федерации запрещена Конституцией, таким образом речь идет о том, что только после публичной демонстрации возмущенные граждане смогут подавать иски».

«А мы не хотим вообще допустить выхода этого фильма в широкое пространство, мы просим министра приостановить действия прокатного удостоверения до разбирательства», - заявила первый замглавы комитета Госдумы по культуре.

«На прошедшем накануне общественном показе фильма не было ни одного человека, который бы выступил в защиту фильма. Но вопрос не о производителях фильма, не о тех, кто его произвел, понятно, что это элемент информационной войны, понятно, что фильм специально сделан для того, чтобы оскорбить Россию, ее население - вопрос о том, кто привез этот фильм в Россию, отдублировал его на русский язык и договорился с прокатными сетями, которые согласились его показать», - сказала Драпеко.

«Ведь если у фильма есть прокатное удостоверение, завтра он пойдет по кабельным сетям телевидения», - сказала она.

«И наше законодательство не дает министерству культуры достаточно рычагов, чтобы не позволять выхода на экраны такого рода поганой продукции, которая подрывают устои российского государства», - добавила Драпеко.