Культура

«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на «Оскар»

Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Список кандидатов на победу опубликован в твиттере организации.

Российская кинолента «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева вошла в число претендентов.

Ее соперниками стали «Фантастическая женщина» (Чили), «Оскорбление» (Ливан), «О теле и душе» (Венгрия), «Квадрат» (Швеция).

Как отмечает Газета.Ру, «Нелюбовь», ранее не получившая престижный «Золотой глобус», теперь претендует и на другую награду — картина вошла в список номинантов на премию Британской киноакадемии BAFTA.