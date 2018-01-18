Культура

Новые дворянские фамилии на карте Новоржевского уезда

Многие годы занимаясь краеведческой работой, я создавала всевозможные картотеки на встретившиеся фамилии в многочисленной литературе, особенно архивных документах, сортируя их по сословному принципу. Эти сведения очень помогали в музейной работе и оказании помощи обратившимся ко мне исследователям. Полтора года назад я начала работу над завершением своей собирательской (я не оговорилась) деятельности по теме «Дворяне Новоржевского уезда», которая сложилась в более крупное научное исследование «Дворяне и чиновники Пусторжевского – Новоржевского уезда XVI-XX веков».

На сегодняшний день я располагаю сведениями на 681 фамилию (3263 члена их семей), чье имущество, родственные связи или служебные отношения связаны с Пусторжевским – Новоржевским уездом. Среди них 11 княжеских (Белосельский-Белозерский, Волконские, Гагарин, Ерастова, Звенигородский-Рюмин, Кольцовы-Масальские, Кургановская, Мещерские, Путятин, Урусовы, Шаховские), 4 графских (Коновницыны, Морштын, Разумовские, Сиверст) и 12 баронских (Бриккен (Бринкер), Гиртцеус, Дельфонд, Дерон, Витте, Вревский, Корф, Мейер, Розенау, Шмидт, Энден, Энгельгард) фамилий семей, чьи поместья и вотчины располагались на территории современных Новоржевского и Бежаницкого, частично Опочецкого, Пустошкинского, Пушкиногорского и Локнянского районов.

Хотелось бы поделиться с читателями теми фамилиями, которые стали для меня открытием.

Большой род пусторжевских Карамышевых, благодаря Олегу Михайловичу Карамышеву, внесен в перечень дворян Пусторжевского уезда, которые служили стольниками, воеводами, их подвиги вошли в устное народное творчество. Сумароков Никита – участник Собора 1648-1649 гг., по выбору лучан и пусторжевцев руку приложил к Соборному Уложению 1649 г. (у рода много владений на территории Пусторжевского уезда).

Внесено имя первого петровского солдата Сергея Бухвостова вместе с семьей отца после работы с документами древлехранилища Псковского музея-заповедника.

Ярким представителем плеяды петровских государственных деятелей станет сын владельца сельца Барсуки Островского уезда (ныне Новоржевского района) Василий Никитич Татищев(1686-1750 гг.) – дипломат, экономист, математик, горный инженер, географ, естествоиспытатель, этнограф, историк, собиратель древностей, лингвист, публицист, философ, просветитель. Автор первого капитального труда «История Российская», основатель городов Ставрополь (ныне Тольятти), Екатеринбург и Пермь. Его имя увековечено установкой пяти памятников, названы улицы шести городов и селений трех областей России.

По итогам переписи 1723 г. в Архангельской губернии, проводимой пусторжевцем генерал-поручиком армии Федором Гавриловичем Чекиным, по его предложению приняты новые положения по налогам (владение жены Алены Кондратьевны – сельцо Никитинское).

XVIII – начало XX века для новоржевцев отмечены необыкновенными именами:

Философов Михаил Михайлович, дипломат, его рукопись «Мнение мое касательно внутреннего положения любезного Отечества нашего», программа преобразования России в девяти пунктах (владения в Новоржевском уезде и пригороде Выбор Островского уезда).

Бороздин Корнылий Богданович, создатель конной артиллерии (сельцо Ладино).

Апрелев Федор Иванович, генерал-лейтенант, генерал-фельдцейхмейстер, изобрел снаряд для заделывания в орудиях раковин, «секретную машинку», как называли ее современники (владения в дер. Булохово, Плоское, Тимохново).

Деденёв Михаил Алексеевич, генерал-поручик, инженер-новатор фортификации, автор канала Кама-Шексна (владения в Жадрицкой волости).

Голенищев-Кутузов Ларион Матвеевич, генерал-поручик, инженер, автор проекта Екатерининского канала в СПб, отец будущего князя фельдмаршала М.И. Кутузова (дер. Дубохново, Рысцово).

Лихардов Сергей Михайлович, генерал-лейтенант, проектировал дороги петербургских пригородов, автор подземного водовода, состоял управляющим Петергофа, его именем названа улица в Петродворце. На здании, в котором с 1876 г. находилось дворцовое правление, установлена памятная мемориальная доска (с. Савлово).

Щербинин Евдоким Алексеевич – генерал-поручик, губернатор украинских губерний, управляющий Смоленским и Орловским наместничествами; внуки его Давыдовы – герои войны 1812 г. (владения: Гривино, Великополье, Погорелое с деревнями).

Разумовский Григорий Кириллович – геолог и биолог, открыл новый минерал. В 1816 году избран в члены комиссии, назначенной для разработки разных вопросов по народному образованию (с. Сахино, бывший Островский уезд).

Лодыгин Дмитрий Михайлович изобрел опробованную Академией наук в 1781 году машину для гонки благовонных масел (дер. Микулина, Ублиска и др.).

Висковатов Иван Гаврилович – секунд-майор, агроном, мелиоратор; его сын Василий – академик математики и механик, владел с. Сторожня.

Елагин Иван Порфирьевич управлял театрами (владения: с. Филино и Греченево).

Кошелев-Кушелев Родион Александрович – один из основателей и вице-президент библиотечного общества России (с. Дубровы).

Свистунов Петр Семенович – генерал-аншеф, главный директор Ассигнационного Банка, состоял в комиссии по учреждению школ, писатель, переводчик, ученик Сумарокова (с. Рокачево).

Никитин Василий Поликарпович – председатель СПб Палаты гражданского суда, с 1829 года член Общества попечения о тюрьмах, оказал большое влияние на улучшение быта заключенных России, по просьбе Сперанского составил наставления и примечания по составляемому Своду законов 1832 г. (владел с. Белавино).

Княжнин Борис Яковлевич – генерал от инфантерии, занимался подготовкой реформы о государственных крестьянах 1838 г. (владел с. Натёкино и Иваньково).

Юристы высшей категории:

Буцковский Николай Андреевич – тайный советник и сенатор, видный деятель судебной реформы 1860-х годов. Первый в России поставил вопрос о вознаграждении лиц, безвинно привлеченных к суду (владение – с. Кородеево).

Полянский Александр Александрович – председатель уголовной палаты СПб, сенатор (владения в дер. Налой, Вырино, Купилово).

Философов Владимир Дмитриевич – главный военный прокурор, автор законов, положений и уставов о военных училищах и военно-судной части, его супруга Анна Павловна – деятельница российского и международного женского движения (с. Богдановское).

Фермор Павел Федорович – генерал-майор, директор аудиторского училища, положил начало военно-юридической академии (владения жены Александры Михайловны – с. Бараново, Александровское-Боборыкино).

Марина Пахоменкова, заведующая музеем «История Новоржевского края», филиал Псковского музея-заповедника.

Газета «Земля Новоржевская»