Культура

Псковичи читали стихи Высоцкого в преддверии его юбилей

К юбилею Владимира Высоцкого библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева МАУК «ЦБС» г. Пскова провела акцию «Я дышу, и значит – я люблю!».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, акция проходила с 15 декабря 2017 года по 20 января 2018 года в группе библиотеки vk.com/club20307943 «ВКонтакте».

Темы исполненных песен и стихов самые разнообразные: о любви, жизни, войне, природе.

Познакомиться с выступлениями участников акции все желающие смогут в альбомах группы библиотеки: https://vk.com/music?z=audio_playlist-20307943_1 и https://vk.com/videos-20307943?section=album_1