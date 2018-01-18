Культура

Курсы повышения квалификации преподавателей художественных дисциплин пройдут в Пскове

Курсы повышения квалификации преподавателей художественных дисциплин образовательных учреждений дополнительного образования Псковской области состоятся в Пскове 25-27 января.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в отделении непрерывного образования Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, образовательная программа курсов пройдет на базе Детской художественной школы г. Пскова (ул. Конная, 30).

С лекциями, практическими занятиями, мастер-классами перед участниками выступят: начальник отдела научно-методического обеспечения Института развития образования в сфере культуры и искусства Ирина Ловцова (г. Москва), декан факультета информационных технологий Санкт-Петербургского государственного института культуры Дмитрий Миронов, преподаватели Детской художественной школы г. Пскова.

Учебная программа второго дня курсов, связанная с освоением дисциплин декоративно-прикладного искусства, включит выездное занятие с посещением филиала Государственного музея-заповедника «Изборск» - музея-усадьбы в д. Сигово.

Слушатели курсов познакомятся с экспозицией музея, представляющей уникальное собрание артефактов – одежды, костюмов, мебели, утвари народа сето.