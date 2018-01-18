Культура

В преддверии 80-летия Владимира Высоцкого в Великих Луках состоялся литературно-музыкальный вечер «Я, конечно, вернусь…»

23 января в Великолукской центральной городской библиотеке им. М.И. Семевского в преддверии его 80-летия Владимира Высоцкого состоялся литературно-музыкальный вечер «Я, конечно, вернусь…».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, творческий вечер объединил неравнодушных читателей и друзей, чтобы поделиться своими воспоминаниями, эмоциями со всеми такими же увлеченными и чтущими слово автора.

Мероприятие открыла Елена Кичигина с музыкальной композиции «Беда». И на протяжении всего мероприятия она исполняла песни Высоцкого, аккомпанируя себе на гитаре, а зрители с ностальгией в голосе ей подпевали. Макар Тиванов, Полина Зобова, Елена Герасимова, участники молодежного клубного объединения Великолукской центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского «Живое слово», также приняли участие в вечере. Студенты Великолукского политехнического колледжа Елизавета Шульцева и Эдуард Кольцов исполнили песню «Если друг оказался вдруг…», а Кристина Полякова прочла стихотворение «На братских могилах не ставят крестов». С теплотой в сердце воспоминаниями поделилась великолучанка Ольга Сундукова, которой довелось побывать на концерте поэта в далекие 70-е, и исполнила свое любимое стихотворение «Черный человек».

Олег Болдышев рассказал о Владимире Высоцком и о том, как важно, что тема Великой Отечественной войны - одна из главных в его творчестве. В исполнении студентки Великолукского филиала Псковского государственного университета Ангелины Лузгиной гости вечера услышали такие произведения, как: «Баллада о любви», «Чужая колея», «Красивых любят чаще…».

Активный читатель библиотеки Фрида Козырева всех поразила своей артистичностью и эмоциональностью, исполнив сатирическое произведение «У телевизора», а также посвященное Владимиру Семеновичу стихотворение Юрия Берсенева «Памяти Высоцкого». Ведущий инженер локомотивного депо, заведующий музеем депо Геннадий Балакирев поделился своими воспоминаниями.

С особым интересом все слушали выступление артиста Великолукского драматического театра Анатолия Иванова. Он не только поделился знакомством с творчеством Владимира Высоцкого, как посещал спектакли на Таганке с его участием, но и исполнил любимые песни.