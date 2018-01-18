До 9 апреля принимаются заявки на участие в конференции, посвященной 95-летию создания Великолукского городского краеведческого общества

20 апреля в Великих Луках состоится научно-краеведческая конференция, посвященная 95-й годовщине создания Великолукского городского краеведческого общества, на тему «Наследники М.И. Семевского».
К участию в научно-практической конференции приглашаются краеведы, преподаватели истории и общественных наук учебных учреждений, журналисты, писатели, сотрудники архивов и музеев, любители истории родного края, студенты, учащиеся старших классов школ города.
Тематика докладов и выступлений может касаться самых широких проблем истории и культуры Великих Лук и Великолукского района, сведений об известных великолукских краеведах и историках, обзорам краеведческой литературы великолукских авторов последних лет, собственного опыта краеведческой работы.
Возможна заочная форма участия в виде письменного сообщения, видеообращения или видеофильма, высланных по электронной почте в адрес оргкомитета.
Заявки и видеоматериалы на участие в научно-краеведческой конференции принимаются до 9 апреля 2018 г. по электронной почте по адресам организаторов конференции Lukilib@mail.ru, da197@yandex.ru, galina-trof11@mail.ru.