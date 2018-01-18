Культура

Великолучанин Илья Иванов завоевал гран-при Международного конкурса-фестиваля «Волшебная феерия»

Великолукские музыканты приняли участие в Международном конкурсе-фестивале «Волшебная феерия», который проходил с 8 по 21 января в Санкт-Петербурге. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете культуры администрации г. Великие Луки, этот конкурс участники и педагоги называют «фестивалем с душой», потому что к каждому участнику организаторы относятся с теплотой и вниманием. Конкурс действует под патронатом Союза композиторов Санкт-Петербурга, большая часть жюри конкурса это члены Союза композиторов России, заслуженные артисты, музыканты и хореографы.

Учащиеся ДМШ №1 им. М.П. Мусоргского оркестрового отдела по классу флейты Илья Иванов и Дарья Марьясова (преподаватель Майя Потехина) успешно выступили на конкурсе, блестяще представив свою программу.

По итогам Международного конкурса - фестиваля «Волшебная феерия» гран-при завоевал Илья Иванов. Звания «Лауреат II степени» была удостоена Дарья Марьясова.