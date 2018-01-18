Культура

Поэтический вечер Александра Себежанина и Виты Пшеничной состоится 30 января в библиотеке на Юбилейной, 87-а

30 января в 17.00 в Библиотеке-Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева (ул. Юбилейная, 87-а) состоится вечер лирической поэзии «Этот мир для меня предназначен» с Александром Себежанином и Витой Пшеничной. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Александр Себежанин - член Союза писателей России, участник более 30 сборников стихов, изданных в разных городах России и за рубежом, автор трех авторских сборников стихов: «Так бывает, и нет в том чуда» (2003), «Нежность сердца» (2011) и « В каждом с_LOVE» (2015), номинант и финалист многочисленных литературных российских премий, лауреат второго ежегодного Международного конкурса лирико-патриотической поэзии им. И. Григорьева «Ничего душе не надо, кроме родины и неба» (2015), лауреат международного поэтического конкурса в Польше «Мир без войн, нацизма и насилия» (2017), занял Второе место в международном конкурсе «Цветочные игры Берна» во Франции (2017).

Вита Пшеничная - член Союза писателей России, автор книг: «Впервые так…», «Соленая палитра», «В этой жизни…», «То, что внутри», «Ничего задарма!», участник сборников: «Литературная Россия», «День и Ночь», «Ковчег», «Дальний Восток», «Санкт-Петербург-Интеллигент», «Слово», «45-я параллель» (Россия), «Русский Базар», «Континент» (США), «Экспресс-Европа», «Эдита» (Германия), «Путник» (Украина), «Ракурс», «Настоящее время» (Латвия), «MyWayOk» (Греция), «Германия плюс», «Контакт» (Греция), «Зарубежные задворки», «Новый Ренессанс» (Германия), «Венский Литератор» (Австрия) и других печатных и Интернет-изданий в России и за рубежом, лауреат и финалист Международных (Австрия, Германия, Польша, соответственно – «Литературная Вена», «Русский Stil», «Мир без войн, насилия и нацизма») и Всероссийских («Живое Слово», «Рождественская звезда»), «Доброе небо» (Россия) и других, в том числе интернет-конкурсов.

Во время вечера псковские поэты расскажут о себе, прочитают свои стихотворения и даже исполнят песни на свои стихи.