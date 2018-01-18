Культура

В Пскове посмотрят и обсудят фильм «Карп отмороженный» с его режиссером Владимиром Коттом

30 января в 14.00 в псковском кинотеатре «Мираж Синема» (ТРК «Акваполис», ул. Кузбасской Дивизии, 19, зал №1) состоится специальный показ фильма «Карп отмороженный» с Мариной Нееловой, Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым в главных ролях. Картину представит режиссер Владимир Котт и продюсер Никита Владимиров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Кадр из фильма

Мероприятие пройдет в рамках открытой в декабре 2017 года по инициативе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова дискуссионной площадки «Ленфильм-клуб». После просмотра вы сможете обсудить фильм с его создателями и задать им интересующие вас вопросы.

«Карп отмороженный» рассказывает об отношениях любящей матери и вечно занятого сына. Елена Михайловна скромно живет на пенсии в провинциальном городке. Неожиданно для себя она узнает о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать ее жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить сына, работающего в большом городе бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, женщина берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.

По словам режиссера, «Карп отмороженный» - это история не про стариков, как многие думают, а про детей. И про память, которая иногда важнее, чем деньги, успех и статус.

Вход на мероприятие свободный, но необходимо зарегистрироваться по этой ссылке: https://lenfilm-club-pskov.timepad.ru/event/manage/651081/.