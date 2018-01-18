Культура

Второй мультиформатный арт-проект «Многоголосье 2018» пройдет в Великих Луках в феврале

Второй мультиформатный арт-проект «Многоголосье 2018» пройдет в городе Великие Луки 21-24 февраля в Доме культуры Ленинского комсомола.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, фестиваль подготовил для зрителей и профессионалов программу, полную премьер, открытий и новых творческих форм.

Программа мультиформатного арт-проекта «Многоголосье 2018» - это пять разноплановых концертов, международный конкурс эстрадного вокала и всероссийский конкурс авторской патриотической песни (вход на конкурсные прослушивания и финальные конкурсные концерты свободный).

Откроется фестиваль большим концертом с участием музыкантов и вокалистов г. Великие Луки и Пскова 21 февраля в 19.00. В этом году традиция приглашать на концерт лучших профессиональных исполнителей города будет продолжена.

Также организаторы решили заложить новую традицию фестиваля – приглашать на концерт лучших исполнителей эстрадной песни из других городов России. Открывают этот список артисты из г. Пскова.

Участниками концерта-открытия станут не только вокалисты, но и два танцевальных коллектива-победителя престижных международных конкурсов танцевального искусства: театр современного танца «Отражения» (Минск) и «8 Dance Studio» (Псков).

Сюрприз для зрителей готовит виджей, специалист по 3-D маппингу Александр Яковлев.

Второй день проекта 22 февраля начнется с концертной программы для старшеклассников «Offline». Уникальность концерта в том, что впервые старшеклассникам, 13-17-летним великолучанам, будет посвящен большой концерт, артистов для которого выбирали их сверстники – ученики гимназии им. С.В. Ковалевской Анна Мошкорина, полуфиналистка телепроекта «Голос. Дети», лауреат международных конкурсов эстрадного вокала, и Семен Быстров. Известно, что среди гостей программы - участники программы «Голос. Дети», с которыми подружилась Аня во время участия на шоу на первом канале.

Также 22 февраля в 12.00 стартует отборочный этап всероссийского конкурса авторской патриотической песни, финал которого состоится в мае этого года в Центральном академическом театре Российской Армии (г. Москва), и отборочный этап международного конкурса эстрадного вокала (22-23 февраля).

Хедлайнером проекта в этом году станет заслуженный артист России, кавалер ордена «За служение искусству», лауреат международных конкурсов и фестивалей, рекордсмен книги рекордов Гиннеса (самый техничный гитарист мира), академик и член жюри Российской Национальной Музыкальной Премии, Виктор Зинчук, концерт которого состоится 22 февраля в 19.00. Награды и титулы Виктора Зинчука можно перечислять и дальше, но главным для маэстро всегда было стремление донести до слушателей удивительный и чарующий мир музыки. Классические произведения Баха и Бетховена, Шуберта и Моцарта перемежаются с традиционными мелодиями кельтской культуры и любимыми произведениями ХХ века, заслуженно считающимися классикой уже сегодня.

Третий день проекта открывает финальный концерт регионального этапа конкурса авторской патриотической песни, посвященный дню защитника Отечества, который состоится 23 февраля в 15.00. Прежде всего, на концерте выступят лауреаты первого этапа, которые в мае 2018 года будут представлять регион в Москве в театре Российской Армии.

Также в программе концерта примут участие члены жюри фестиваля.

В 19.00 в этот же день пройдет концерт современной авторской песни «Соседи». «Ольга Залесская и Александр Баль из Белоруссии, трио «Свояси» из России, театр песни «Мерхавим» из Израиля. Каждый из участников обладает не только мощнейшей энергетикой, но и высоким профессионализмом», - подчеркнули организаторы.

Завершится проект гала-концерт, в котором выступят лауреаты конкурса эстрадного вокала и члены жюри конкурса - Анастасия Спиридонова (председатель жюри), заслуженная артистка Татарстана, посол ЧМ по футболу 2018 Эльмира Калимуллина, заслуженный артист РФ Анатолий Тукиш с дочерью, певицей Анастасией Тукиш, актриса театра и кино Кира Кауфман, участница телепроекта «Голос» Мари Нжипуакую и другие.

В рамках проекта пройдет фотоконкурс, тема которого «На позитиве». Любой желающий может прислать свои творческие работы на конкурс. Пять победителей получат пригласительные на все мероприятия фестиваля, а обладатель гран-при получит памятный диплом на гала-концерте фестиваля из рук председателя жюри Анастасии Спиридоновой.

Заявки на участие в конкурсах можно направлять на электронную почту проектаmnogogolos@rambler.ru. Фото на конкурс - fotomnogogolos@gmail.ru.