Культура

7 коллективов примут участие в экваторе клубных концертов VI фестиваля «Добрый рок»

7 коллективов примут участие в экваторе клубных концертов VI Международного благотворительного фестиваля «Добрый рок», который состоится 27 января в 18.00 в концертном зале «Супер».

Сегодня организаторы рассказывают еще о нескольких коллективах.

«Третий Рим» (Москва) - одна из самых интересных и быстро развивающихся рок-групп страны. Что бы ни вышло из-под пера этого коллектива - однозначно высокого качества и вызывает интерес, будь то видеоклипы, новые альбомы или кавер-версии на отечественных мэтров рок-музыки. Смешав множество жанров, «Третий Рим», тем не менее, сумел не затеряться в этом миксе, найдя свою творческую нишу и оставаясь узнаваемыми. Их музыка отличается слаженной работой ритм-секции, мелодичными партиями гитары и клавишных и запоминающимся тембром вокала, а лирическая составляющая постоянно отсылает нас к «золотому фонду» поэзии русского рока.

Здесь сливаются в один терпкий коктейль фанк, фри-джаз, индастриал, глубокие тексты и навязчивая поп-музыка, в основе которых бурлят цепкие гитарные рифы и мощный вокал.

Второй коллектив это - группа «Ригганы» (Санкт-Петербург). Образовалась 9 апреля 2015 года в городе Санкт-Петербург. В ее состав входят опытные музыканты, у которых за плечами не один год игры в различных музыкальных коллективах. И вот теперь они встретились и решили вместе делать ту музыку, которая сможет выразить их эмоциональное и духовное состояние. Тексты «Ригганы» - это квинтэссенция искренних эмоций, переживаний и взглядов на жизнь, а музыка - честный и убойный рок-н-ролл. Коллектив делил сцену с такими крутыми группами, как «Ю-Питер», «Пилот», «Animal ДжаZ», «Площадь Восстания», «Скворцы Степанова» и многими другими.

Напомним, специальный гость фестиваля - группа «Площадь Восстания». Как написано на площадке группы в ВКонтакте: «Псков! Мы готовы к взлету! 27 января на фестиваль «Экватор сезона Доброго рока» мы привезём лучшие песни за 10 лет! И это будет легендарно! :)».

Группа «Площадь Восстания» участвовала в гала-концерте «Доброго рока» в 2016 году и очень полюбилась псковским слушателям и гостям города.

Музыканты коллектива постоянно экспериментируют со звучанием, новыми подходами к живой музыке. Тут есть чему поучиться. Они же являются авторами создателями и организаторами одного из самых известных на Северо-западе фестивалей живой музыки – «Живой», на площадке которого ежегодно встречаются на одной сцене как молодые коллективы, так и не побоимся этого слова отцы и корифеи русского рока.

«Благодаря дружбе с коллективом и «Добрый рок» многие моменты в организации перенимает у них и адаптирует к псковской реальности. Понятно, что бюджеты этих фестивалей пока не сопоставимы, но мы растем, стараемся, впитываем все самые интересные находки коллег», - отметил организатор «Доброго рока» Андрей Семенов.

Вся прибыль с концертов «Доброго рока», а также с реализации рекламных материалов идут на реализацию программы помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

Билеты уже в продаже.

* Школьник/студент - 100 руб.

* Танцпол - 200 руб.

* VIP - 400 руб.

Касса: Октябрьский пр., 56 (КЗ «Супер») телефон для справок и бронирования билетов иногородним 8 (8112) 66-99-94, 66-06-06.