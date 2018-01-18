В Великих Луках организуют курсы для экскурсоводов

С февраля 2018 года организуются курсы подготовки экскурсоводов по городу Великие Луки. По окончании четырехмесячных курсов выдается удостоверение государственного комитета Псковской области по культуре, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Занятия проводят преподаватели Российской международной академии туризма (Псковский филиал), известные историки и краеведы города Великие Луки.
Занятия проходят два раза в неделю, в вечернее время, в помещении городской библиотеки им. М.И.Семевского по адресу: ул. Пионерская, 7.
Контактный телефон: 3-11-14.