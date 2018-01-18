В Великих Луках организуют курсы для экскурсоводов

Андрей Турчак: Студентов бывших не бывает

Более 6,5 тысяч страхователей Пскова и района должны сдавать новую форму отчетности в ПФР «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц»

Дмитрий Месхиев предложил псковским театралам взять отпуск на время Пушкинского фестиваля и «всерьез походить на спектакли»

Виктор Остренко по теме ТБО: В этой ситуации очень легко таскать из огня политические каштаны

«Диванная политика» с Юрием Моисеенко

Впервые в России на сцене Псковского драмтеатра будет показан иммерсивный спектакль в жанре социальной хореографии

Предоставление муниципальных земельных участков в садоводствах больше не регулируется областным законом

Городской комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи поздравляет студентов: Каждый из вас - настоящее и будущее нашего старинного города