Культура

1 февраля начинается школьный этап конкурса «Живая классика»

Осталось всего несколько дней, чтобы подать заявку на участие в самом масштабном литературном проекте для школьников - конкурсе «Живая классика». Для этого нужно самостоятельно зарегистрироваться на сайте https://youngreaders.ru. Заявки принимаются до 1 февраля. В рамках конкурса ученики 5-11 классов в возрасте от 10 до 17 лет будут читать вслух отрывки из любимых прозаических произведений, которые не входят в школьную программу.

Конкурс проходит в несколько этапов. Первый из них – школьный – начинается уже в феврале. Его организацией занимаются учителя и библиотекари. К ним можно обратиться по вопросу выбора книги.

Специально в помощь участникам в ноябре прошлого года состоялась акция Неделя «Живой классики» – по всей России прошли выставки самых любопытных для подростков книг из библиотечных фондов. Заинтересовавшие экспонаты можно было прямо с полок забрать домой и сразу приступить к чтению, чтобы не затягивать с выбором книги. Ведь бывает непросто найти именно свое произведение. Задача родителей и учителей – посоветовать то, что может увлечь школьников, задать нужное направление, но выбор каждый школьник должен сделать сам.

Президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова рекомендует участникам спросить себя перед поиском отрывка для конкурса: «О чем должна быть эта книга? Какие темы и проблемы сейчас волнуют именно меня? Можно задать себе такой вопрос: если бы я мог сам выбрать себе любого собеседника из всех людей, которые когда-либо жили на свете, и задать ему любой вопрос, то какой бы вопрос я задал? Этот вопрос и есть тот самый, на который мы будем искать ответ в книге! – советует президент фонда «Живая классика». – Цель конкурса – создать детское читательское сообщество. Это глобальная цель, к которой мы идем маленькими шажками, создавая детские литературные лагеря, организовывая встречи выпускников конкурса, клубы для участников «Живой классики», детскую редакцию и другие активности, которые объединяют детей».

Одним из первых проект поддержал заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев. В 2018 Конкурс проходит уже в седьмой раз. Он стал лауреатом трех крупных премий, а в прошлом году фонд «Живая классика» получил грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Ежегодно с отрывками из любимых произведений выступают более 2,5 миллионов школьников из 85 регионов России. Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и науки, Министерства культуры РФ. Генеральный партнер конкурса юных чтецов – компания «Норникель». Проект активно поддерживают федеральные СМИ. Главные информационные партнеры – «Эхо Москвы», телеканал «Россия – Культура», «Известия», «Социальный навигатор» (МИА «Россия сегодня»), портал «Год литературы».

Ежегодно среди членов жюри известные писатели, деятели культуры и искусства, мэтры отечественного кинематографа и журналисты. В разные годы в жюри «Живой классики» были: режиссёры Егор Кончаловский, Борис Грачевский и Сергей Голомазов, актёры Олег Табаков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш, Елена Захарова, Игорь Петренко, телеведущие Светлана Сорокина, Алла Михеева и многие другие.

Подробная инструкция для участников и организаторов конкурса, включая основные изменения в положении конкурса этого года: