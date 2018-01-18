Культура

Послушать классный джаз приглашают псковичей

Сегодня, 27 января, вечер джазовой музыки с «Профессор-джаз» состоится в Выставочном зале Союза художников в Пскове (ул. Ленина, 1).

Как сообщила Псковской Ленте Новостей заведующая Выставочным залом Марина Авдалян, псковичей ждет целый час джазовой музыки.

Музыканты-профессионалы: Николай Плеханов (контрабас), Сергей Попов (клавишные), Игорь Милехин (ударные) и солистка Василиса Паринкина приглашают всех, кто неравнодушен к джазу, на бесплатный концерт.

«Не упустите шанс увидеть и услышать хороший джаз, приходите к нам в субботу в 16.00», - отметила Марина Авдалян.

Вход свободный. Тел. 72-76-71, +7 951 756 0630.