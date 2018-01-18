Культура

Областная библиотека приглашает псковичей к участию в акции книгодарения

14 февраля по инициативе Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» состоится вторая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, который ежегодно с 2012 года отмечается 14 февраля в более чем 30 странах мира.

Идея Международного дня книгодарения – вдохновлять людей по всему миру дарить детям и друг другу хорошие книги, демонстрируя, что книга остается лучшим подарком и не теряет своей ценности даже в век высоких информационных технологий.

В 2017 году к проведению этой акции присоединилась Псковская библиотечная ассоциация и Псковская областная универсальная научная библиотека.

«Мы благодарны всем, кто не равнодушен к судьбе библиотек и принял участие в акции. Собранные книги мы передали Мильцевской сельской библиотеке – филиалу Печорской центрально районной библиотеки, Красной библиотеке - филиалу Себежской центральной районной библиотеки им. И. А. Бунина и Палкинской централизованной библиотечной системе. В этом году мы вновь участвуем в акции «Дарите книги с любовью»», - рассказали в библиотеке.

В фойе Псковской областной универсальной научной библиотеки (ул. Профсоюзная, д. 2) и в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина (Сиреневый б-р, д. 3) организованы площадки для сбора новых книг.

Подведение итогов акции состоится 17 апреля в рамках XV Международного книжного форума «Русский Запад».