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Культура

Солисты и вокальный ансамбль Псковского колледжа искусств выступили в Доме Массона

26.01.2018 16:06|ПсковКомментариев: 0

25 января студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова выступили в Доме Массона Псковского музея-заповедника.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, в концерте приняли участие: Дарья Крешевская, София Рашковская, (скрипка), Татьяна Рякина, Оксана Стенина, Светлана Родионова (академический вокал), Ксения Егорова (аккордеон), вокальный ансамбль музыкального отделения колледжа (руководитель Валерия Пименова), концертмейстеры Анна Гаранова, Нелли Миланович, Валерия Дунюшкина.

В исполнении студентов и преподавателей прозвучала камерно-инструментальная и камерно-вокальная музыка Арканджелло Корелли, Роберта Шумана, Никколо Паганини, Франческо Тости, Дмитрия Шостаковича, Кара Караева, Григораша Денику, Николая Мишукова.

Перед началом концерта сотрудники музея провели экскурсию по фондам и хранилищам Дома Массона. С уникальными экспонатами музея смогли познакомиться не только непосредственные участники концерта, но и солисты колледжа, принявшие активное участие в концертной жизни образовательного учреждения в минувшем учебном году.

Источник: Псковская Лента Новостей
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